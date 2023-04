Webradio vom Niederrhein Radio Weeze – Ein Landwirt geht auf Sendung

„A3 zwischen Oberhausen und Arnheim: sechs Kilometer Stau. A3 zwischen Duisburg und Wesel: Drei Kilometer Stau“, Jason Polzin spricht die Verkehrslage in Nordrhein-Westfalen in ein Mikrofon, dann kommt ein Jingle. „Jetzt kommt Stolen Dance von Milky Chance. Das mag ich, das reimt sich so schön“, sagt Polzin danach. Dann tippt er auf sein Mikrofon, das die Farbe von Rot auf Grün ändert – und lacht.