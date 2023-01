DSDS-Kandidatin aus Weeze „Ich wollte einfach wissen - wie wird meine Stimme von Profis bewertet?“

Vivien Ververgaert war 14 oder 15 Jahre alt, als ihr Vater ihr Talent entdeckte. Sie spielte damals das Videospiel „Singstar“ in ihrem Kinderzimmer. Mit einem Mikrofon in der Hand singt man da bekannte Songs nach, das Videospiel bewertet, ob man Töne trifft. „Ich bin an ihrem Zimmer vorbeigelaufen und dachte: Das hört sich ja ziemlich gut an“, sagt Peter Ververgaert, Viviens Vater. So fing die Musikkarriere von Vivien Ververgaert an.