Schwerer Unfall auf der B9 : Drei Verletzte nach Wendemanöver auf der B9 in Weeze

Weeze Drei Männer aus Goch sind bei einem Unfall am Montagabend schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte versucht, auf der B9 zu wenden. Dabei kam es zur Kollision.

Wie gefährlich es ist, auf einer viel befahrenen Bundesstraße zu wenden, zeigt ein Unfall in Weeze. Dort war am Montagabend gegen 21.45 Uhr ein Subaru Legacy auf der Kevelaerer Straße (B9) von Kevelaer in Richtung Weeze unterwegs. Zu der Zeit war es bereits dunkel. Der 43-jährige Fahrer aus Goch wollte auf der Straße wenden und steuerte den Wagen auf den Grünstreifen auf der anderen Seite. Dort bremste er und wollte zurücksetzen, um dann wieder auf die Straße in die Gegenrichtung zu fahren.