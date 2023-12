Unfall zwischen Goch und Weeze Drei Autos stoßen auf der B9 zusammen

An der Unfallstelle kam es in beiden Richtungen zu Staus. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem größten Berufsverkehr. Doch die Strecke ist dort immer stark befahren, vor allem weil sich in der Nähe auch die Autobahnabfahrt Weeze / Goch befindet. Alle drei Fahrzeuge waren in Richtung Weeze unterwegs.