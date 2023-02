Mehr als 100.000 Euro Schaden Diebe stehlen Kunstobjekte aus Gießerei in Weeze

Wie die Kreispolizei berichtet, waren zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 5.35 Uhr, bislang unbekannte Diebe auf das Gelände an der Katharinenstraße eingedrungen. Das Gelände ist komplett eingezäunt. Das hielt die Täter allerdings nicht auf. Sie zerschnitten den Zaun und gelangten so auf das Grundstück der Gießerei. Dort hebelten sie dann eine Tür auf und kamen so in die Firma. Hier durchsuchten die Diebe die Räume und wurden fündig: Sie entwendeten eine große Menge an Rohmaterialien wie Kupfer und Zinn. Auch Modelle von Kunstobjekten und Gussformen fielen den Tätern in die Hände.