Gerät am Bahnhof Weeze herausgerissen Trio will Ticketautomaten mit Bollerwagen stehlen

Ein Zeuge hatte sich bereits in der Nacht zu Sonntag um 2.15 Uhr bei der Polizei gemeldet. Er berichtete am Telefon vom ungewöhnlichen Treiben dreier Personen am Bahnhof. Das Trio hatte den Ticketautomaten mit Gewalt umgeworfen und das Gerät so komplett aus der Bodenverankerung gerissen. Der Zeuge sah auch noch, wie die unbekannten Täter in aller Seelenruhe den Automaten vom Fundament trennten. Dann luden sie das Gerät auf einen Bollerwagen.