Vom vegetarischen Burger bis zum Touareg-Wrap Was es auf dem San Hejmo zu essen gibt – und viel es kostet

Taiwanesisches Streetfood à la Gua Baos können Festivalbesucher am Foodtruck „Turbobao“ kosten. Nach mehreren Reisen durch Taiwan, Hongkong, China, Vietnam, Malaysia, Thailand, Laos, Kambodscha, die Philipinen und Singapur wollten die Betreiber einen Teil der asiatischen Esskultur nach Deutschland bringen. Besonders angetan hat es ihnen die Taiwanische Küche. Das Bao-Brötchen (Bun) ist eine Art Lotusblattbrötchen, das die Form einer Tasche hat. An Neujahr werden die Baos prall gefüllt, um ein finanziell erfolgreiches Jahr einzuläuten. Der Klassiker wird mit geschmortem Schweinebauch gegessen, in Taiwan sagt man auch „Tiger eats pork“, weil es so aussieht als würde ein Tiger reinbeißen. Zu einem Gua Bao nach Art Turbobaos gehört ein weiches, gedämpftes Brot, süß-würzig geschmortes Fleisch, knackiger Kohl mit Minze, Koriander und Frühlingszwiebeln, gerösteter Sesam und Erdnüsse für den Crunch und eine fruchtige Mango-Soße on top. Die Preise liegen etwa bei zwei Token, also neun Euro.