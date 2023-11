Hochwasser am Niederrhein Niers hat Teil vom Tierpark Weeze überschwemmt

So war auch von weitem gut zu sehen, dass die Niers direkt am Tierpark ebenfalls über die Ufer getreten ist. Das Hochwasser hat also auch Weeze erreicht. Die Verantwortlichen des Tierparks sehen das allerdings ganz gelassen. „Es ist alles noch im Rahmen, natürlich sind die Gehege des Rotwildes teilweise unter Wasser, aber die Tiere haben genug trockene Flächen, auf die sie sich zurückziehen können“, erläutert Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers. Zudem seien die Tiere das gewöhnt und würden durchaus auch mal gerne im Wasser stehen.