Frühjahrsputz: Die Gemeinde Weeze putzt sich heraus

Weeze Insgesamt 1,4 Tonnen Müll sammelten freiwillige Helfer bei der Aktion „Sauberes Weeze – Fit für den Frühling“.

Der Frühling kündigte sich am Samstag in Weeze schon mit warmen Temperaturen an. Genau der passende Tag für die Aktion „Sauberes Weeze – Fit in den Frühling“. Der Frühjahrsputz fand bereits zum vierten Mal im Ort statt. Rund 120 Teilnehmer versammelten sich um neun Uhr morgens voller Tatendrang am Bauhof. Die Mission der nächsten drei Stunden: Rein in die gelbe Weste, ran an die Greifzangen und weg mit dem illegal herumliegenden Müll.