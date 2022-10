Brandserie sorgt für Verunsicherung : Wieder brennt ein Auto in Weeze

Weeze Nachdem es einige Zeit ruhig war, hat es am Mittwochabend wieder in Weeze gebrannt. Ein Kleinwagen ging in Flammen auf, bei einem Wohnmobil konnte die Feuerwehr noch rechtzeitig löschen.

Die Serie von Fahrzeugbränden reißt in Weeze nicht ab. Jetzt stand wieder ein Auto in Flammen. Wie Dominik Behet von der Feuerwehr Weeze berichtet, wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 20.30 Uhr zum Gelände hinter dem Theresienstift gerufen. Dort stand ein Kleinwagen schon komplett in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das bei dem Brand allerdings völlig zerstört wurde.

Nur eine Stunde später wurde die Feuerwehr erneut gerufen. Diesmal ging es um ein Wohnmobil, das in einer Einfahrt in der Lorschstraße stand. Hier konnte größerer Schaden verhindert werden. „Ganz in der Nähe stand ein Carport, die Flammen hätten übergreifen können, das wäre dann richtig gefährlich geworden“, berichtet Dominik Behet.

Die Brände haben sich erneut in der gleichen Umgebung ereignet, in der es in der jüngeren Vergangenheit bereits öfter gebrannt hatte. Gleich sieben Fahrzeuge hatten dort im September gebrannt. Die Polizei hatte daraufhin nach einem möglichen Brandstifter gefahndet. Im dem Bereich rund um die Kevelaerer Straße hatten die Einsatzkräfte schon häufiger zu tun gehabt. Es gab zahlreiche Brände von Mülltonnen, auch Autos hatten hier schon in Flammen gestanden. Es ist durchaus denkbar, dass ein und derselbe Täter für die Vorfälle verantwortlich ist. Der Unbekannte nehme in Kauf, dass auch Menschen verletzt werden, so die Feuerwehr. So hätten auch schon Mülltonnen in Hauseingängen gebrannt. Die Flammen könnten schnell auf das gesamte Gebäude übergreifen.

Inzwischen geht in Weeze die Angst um, dass in dem Ort ein Feuerteufel unterwegs ist.