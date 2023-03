Neuer Sommerflugplan ist da Zu diesen Zielen kann man von Weeze aus fliegen

Seit dem 26. März gilt am Flughafen Weeze der Sommerflugplan. Und es herrscht große Zuversicht am Airport Weeze: Denn der Plan weist gegenüber dem Vorjahr ein deutlich aufgestocktes Angebot aus. So werden von fünf Airlines insgesamt 38 Ziele (2022: 29) angesteuert. Der Flughafen rechnet in der Hochsaison mit 130 (2022: 85) Abflügen pro Woche.