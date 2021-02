Umgestaltung im Weezer Ortsteil läuft : Der Wember Ortskern wird schick gemacht

Die Arbeiten an der Friedhofsmauer in Wemb sind in vollem Gange. Entstehen soll ein Bereich, der sich in die Dorfmitte einfügt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wemb Die Baumaßnahmen rund um die Kirche laufen. Sie sind Teil des Dorfinnenentwicklungskonzepts (DIEK). Das Land bezuschusst die 840.000-Euro-Maßnahme mit 250.000 Euro.

Im Boden stecken rote Metallstäbe, rot-weißes Flatterband weht im Wind. Männer in orangefarbenen Westen sind damit beschäftigt, eine Mauer zu bauen. Die soll sich schützend um den Friedhof an der Wember Kirche legen. Die alte Mauer verschwindet dafür. Neu ist auch, dass der Platz offener gestaltet werden soll, es wird Sitzgelegenheiten geben und Tische. Der Vorplatz der Kirche war jeher ein wichtiger Treffpunkt für die Wember. Das ist auch im Dorfentwicklungskonzept der Ingenieurgesellschaft Kottowski nachzulesen.

Ob Hochzeit, Kommunion, Beerdigungen, St. Martin oder Schützenfest, der Vorplatz erfüllt vielfältige Funktionen. Der soll demnächst auch mehr in die Dorfmitte, also Richtung Straße, integriert werden. Möglich wird das durch eine farbige Asphaltschicht. Die erfüllt gleich noch eine andere Funktion. Sie soll den Autofahrern signalisieren: „Achtung! Hier ist eine Dorfmitte“. Denn oft werde dort schneller als die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer gefahren, sagt Weezes Bauamtsleiter Wilhelm Moll-Tönnesen. Die Straße Auf der Schanz ist viel befahren. Das liegt daran, dass die Landesstraße für den Durchgangsverkehr zum Flughafen oder in die Niederlande genutzt wird. Die Möglichkeiten, den Verkehrsfluss zugunsten der Anwohner zu regeln, sind begrenzt, sagt Landschaftsarchitektin Sabine Seeling-Kappert. So dürfte etwa keine Engstelle geschaffen werden, da es sich um eine Landesstraße handelt. Aber was geht, wird gemacht, um zumindest gestalterisch darauf hinzuweisen: hier wird gelebt und gewohnt. Bitte Vorsicht. „Das ist eine Kunst“, sagt Moll-Tönnesen. Eine Kunst, die Geld kostet. Für die Maßnahme rund um die Kirche, das Bürgerhaus inklusive Verlegung der Bushaltestelle, das Anlegen von Stellflächen und einem Spielfeld zum Verweilen sind 840.000 Euro veranschlagt. 250.000 Euro gibt es vom Land aus einer Förderung. Mit dem Geld können einige schmale Gehwege auch breiter gemacht werden.