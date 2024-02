Runder Geburtstag von Herbert Müller 100-Jähriger aus Weeze will mindestens 104 werden

Der 100-Jährige stammt aus dem Ruhrgebiet, zog später nach Neukirchen-Vluyn, wo er in einer Zeche als Bergmann arbeitete. Trotz der harten Arbeit unter Tage hat er sich gut gehalten. Im Jahr 2010 zog er dann nach Weeze, wo seine Enkelin wohnt. Hier lebt er in einer Seniorenwohnung, bekommt Unterstützung, versorgt sich aber noch größtenteils selbst. Oft ist er auch noch mit seinem Rollator in Weeze unterwegs, meist geht er dann zum Friedhof, um das Grab seiner Frau zu besuchen.