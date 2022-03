Solidarität mit der Ukraine : 450 Teilnehmer bei Friedensmarsch in Weeze

450 Teilnehmer kamen zum Friedensmarsch für die Ukraine nach Weeze. Foto: Moll/Roth

Weeze Die Menschen in Weeze zeigten am Freitagabend ihre Verbindung zur Ukraine. Viele zogen beim Friedensmarsch mit, viele haben ihre Hilfe angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch Weeze setzte am Freitagabend ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Etwa 450 Teilnehmer waren dem Aufruf zum gemeinsamen Friedensmarsch gefolgt, der sich an das Friedensgebet in der St. Cyriakuskirche anschloss.

Von der Kirche zogen die Menschen mit blau-gelben Fahnen, Bannern und Schildern zum Park vor dem Bürgerhaus. Auch viele Kinder und Jugendliche beteiligten sich an der Aktion, unter anderem war die Jugendfeuerwehr bei dem Friedensmarsch mit dabei. Zum Abschluss versammelten sich alle noch einmal vor dem Rathaus, das in den Farben der Ukraine leuchtete. Ein eindrucksvolles Bild in der Dunkelheit.

Auch Kinder und Jugndliche beteiligten sich an der Aktion. Foto: Moll/Roth

Bürgermeister Georg Koenen erzählte zum Abschluss wie er sich früher mit seinem Großvater über die Weltkriege unterhalten habe. „Doch nie war der Krieg für mich persönlich, aber auch für viele andere so nah wie jetzt. Auch unsere Kinder erleben das Thema Krieg hautnah, nicht nur im Schulunterricht, nein auch beim Gespräch oder Chatten mit Freunden. Das macht uns nachdenklich und wütend. Das Ganze ist überflüssig und unnötig“, so Koenen.

Mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine hätten sich aktuell auf den Weg gemacht, um ihre Kinder, ihre Familien und auch sich selbst vor Unheil oder sogar dem Tod in Sicherheit zu bringen.

Die gemeinsame Solidarität hier und heute berühre ihn sehr, so Koenen. „Aber auch die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger aus Weeze und Wemb ist fantastisch.“ Viele würden sich melden, um Wohnungen oder Zimmer für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen anzubieten. „Was wir hier heute gemeinsam und bereits in den letzten Tagen an vielen Stellen in Weeze und Wemb auf die Beine gestellt haben, ist wirklich bemerkenswert. Das freut mich persönlich sehr“, sagte der Bürgermeister.

Die Veranstaltung war von den Ratsfraktionen, den Kirchengemeinden und der Verwaltung organisiert worden.

(zel)