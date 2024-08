Friedensaktivisten protestieren Protest gegen Rheinmetall-Fabrik in Weeze

Etwa ein Dutzend Friedensaktivisten haben sich am frühen Mittwochabend auf dem Cyriakusplatz eingefunden. Sie demonstrierten für den Frieden, gegen Rheinmetall und das Geschäft am Krieg. Für sie ist die Ansiedlung der neuen Fabrik in Weeze ein Schritt in die falsche Richtung. „Wir brauchen Abrüstung und nicht weitere Aufrüstung! Wo soll das denn alles hinführen?“, fragt Wilfried Porwol, ein ehemaliger Lehrer und Künstler, besorgt.