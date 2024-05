Am 26. Mai Schafschurfest im Tierpark Weeze

Der Sommer rückt immer näher. Das merkt in Weeze auch daran, dass im Tierpark bei den Schafen die Wolle runterkommt. Am Sonntag, den 26. Mai von 11 bis 17 Uhr ist es wieder soweit: Das Schafschurfest findet wieder in Weeze statt. Begleitet von einem bunten Rahmenprogramm mit verschiedenen Ausstellern findet mehrmals am Tag eine Schafschur statt.