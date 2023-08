Weezer Kirmes 2023 Gleich zwei Festkettenträger in Weeze – So wird die Kirmes

Doppelpower für die Kirmes: Gleich zwei Personen tragen in diesem Jahr die Festkette. Bürgermeister Georg Koenen wird sie am Samstag, 2. September, an Maria van Husen und an Jonas Gorthmanns überreichen. Denn es gibt auch zwei festgebende Vereine. Landjugend und Landfrauen machen gemeinsame Sache. Dazu passt auch das Kirmesmotto: „Alt und Jung bringen Weeze in Schwung.“