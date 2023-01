Kaputte Duschen und fehlende Umkleiden Weezes Feuerwehrgerätehaus ist marode

Eigentlich soll die Feuerwehr ja dafür sorgen, dass Menschen aus Gefahrensituationen befreit werden. In Weeze aber bringen sich die Feuerwehrfrauen- und männer bei jedem Einsatz selbst in Gefahr, bevor sie in brennenden Häusern oder an Unfallstellen angekommen sind. So schildert es zumindest ein Bericht der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.