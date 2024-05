Schicksal eines Verschickungskindes Wenn die Kur zur Tortur wird

Nach elf Stunden, die der damals achtjährige Dietmar Schmitz still in einem Bett liegt, muss er zur Toilette. Schmitz ist nicht alleine, der Raum ist voller anderer Kinder. Er verlässt den Schlafraum, geht in den Flur – und wird von einer Nonne am Arm gepackt. So schildert Schmitz es heute. Die Nonne schleudert ihn zurück in den Raum. „Ich bin gegen Betten geknallt, die anderen Kinder sind aufgewacht“, erzählt Schmitz. Aufstehzeit ist um 8 Uhr, die Blase drückt aber schon gegen 7 Uhr. Schmitz macht sich in die Hose.