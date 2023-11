Feuerwehr muss Fahrer befreien Autos kollidieren am Flughafen Weeze – zwei Verletzte

Weeze · In Weeze ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen – längere Staus bildeten sich in als Folge. Zwei Autos waren kollidiert, eine Person musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle Einzelheiten.

28.11.2023 , 08:05 Uhr

6 Bilder Autos krachen am Weezer Flughafen zusammen 6 Bilder Foto: Guido Schulmann

In Weeze ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 18.50 Uhr eine 19-Jährige aus den Niederlanden und ein 34-jähriger Sonsbecker beteiligt. Die Niederländerin war nach Angaben der Polizei zur Zufahrt des Flughafens Weeze unterwegs. An der Kreuzung Wember Straße / Auf der Schanz hat die Fahrerin nach Informationen der Polizei ein Vorfahrtsschild übersehen. Die 19-Jährige fuhr auf die Vorfahrtsstraße und kollidierte dort mit dem Sonsbecker, der von Weeze aus in Richtung Wemb unterwegs war. 20 Verkehrstote im Kreis Kleve seit Jahresanfang Sicherheitskonferenz tagte 20 Verkehrstote im Kreis Kleve seit Jahresanfang Neues Polizei-Team arbeitet schwerste Verkehrsunfälle im Kreis Kleve auf Spezialisten im Einsatz Neues Polizei-Team arbeitet schwerste Verkehrsunfälle im Kreis Kleve auf Feuerwehr und Rettungskräfte waren schnell vor Ort und befreiten einen der Fahrer mit schwerem Gerät aus dem Auto. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen kam es auf der Zufahrt zum Flughafen zu Rückstaus und Verzögerungen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt ambulant im Krankenhaus behandelt und konnten dieses bereits wieder verlassen. Die Kreispolizei Kleve hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Autos krachen am Weezer Flughafen zusammen

(pvk)