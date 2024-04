Erheblicher Sachschaden Autofahrer schneidet Streufahrzeug und drängt es in den Graben

Ein Streufahrzeug wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Weeze schwer beschädigt. Das Fahrzeug gegen 3.40 Uhr auf dem Hülmer Deich in Richtung Weeze unterwegs. Kurz vor der Ortschaft Niederhelsum wurde es von einem silberfarbenen Kombi überholt. Nach Aussage des Streuwagenfahrers sei der Autofahrer zu früh wieder auf die Fahrbahn eingeschert – der Fahrer wollte ausweichen, der Streuwagen kippte auf die rechte Seite und landete im Straßengraben. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, am Fahrzeug aber entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Pkw-Fahrer floh vom Unfallort. Aufgrund der Bergungsarbeiten war der Hülmer Deich für mehrere Stunden gesperrt. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden.