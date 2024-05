Weeze/Kevelaer Autofahrer fährt gegen Radfahrerin

Ein 16-Jährige E-Bike-Fahrerin verletze sich am Sonntag in Weeze schwer. Sie fuhr nach Polizeiangaben gegen 14.05 Uhr gemeinsam mit ihrem Freund an einem Feldweg an der Bahntrasse entlang, als es im Kreuzungsbereich mit der Straße Knappheide zur Kollision mit einem Auto kam. Der 48-jährige Fahrer eines C220 Mercedes war auf der Straße Knappheide in Richtung B 9 unterwegs und übersah die E-Bike-Fahrerin aus Weeze. Ihr Freund konnte noch abbremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Die Radfahrerin wurde vom Pkw erfasst und schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahme Team aus Düsseldorf wurde hinzugerufen und der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Angehörigen der Jugendlichen sowie um ihren Freund.