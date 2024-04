Audi SQ7 in Weeze gestohlen Kriminelle tricksen „Keyless Go“-System aus

Keyless-Go ist eigentlich eine praktische Sache. Es reicht wenn ich den Schlüssel in der Tasche habe, schon geht der Wagen auf und der Motor lässt sich starten. Wie gesagt: Eigentlich eine gute Sache. Allerdings hat das System auch seine Tücken. Autodiebe nutzen die Technik, um Wagen zu knacken und zu stehlen. Nachdem es in der vergangenen Woche eine solchen Diebstahl in Emmerich gab, ist jetzt auch in Weeze ein Wagen auf diese Weise gestohlen worden, wie die Polizei berichtet.