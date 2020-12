Nachhaltigkeit in der Gemeinde Weeze : Neue Obstbaumwiese „Pastors Bongert“ in Weeze

Neue Obstbaumwiese „Pastors Bongert“ in Weeze

Nachhaltigkeit in der Gemeinde Weeze

In Weeze wurden alte Obstsorten gepflanzt. Foto: Gemeinde Weeze

Weeze Alte Obstsorten auf einer Wiese sollen am Ortsrand für mehr Lebensraum für Insekten, Kleinsäuger und Vögel sorgen. Es geht um die Wiederherstellung ökologisch wertvoller Kulturlandschaftselemente im öffentlichen Raum.

Die Gemeinde Weeze, die Katholische Kirchengemeinde Sankt Cyriakus und der Verein für Landschaftspflege im Kreis Kleve (LiKK) starteten in diesem Winter eine gemeinsame Aktion zur Förderung der Biodiversität und zur Wiederherstellung ökologisch wertvoller Kulturlandschaftselemente im öffentlichen Raum. Auf einer ehemals zur Friedhofserweiterung vorgehaltenen Fläche am Ortsrand entsteht eine Obstwiese. Die ungenutzte Fläche wurde bisher extensiv als Mähwiese gepflegt.

Im Rahmen der Initiative „Weeze blüht auf!“ hat der Rat der Gemeinde Weeze die Herstellung einer Obstwiese beschlossen, wie sie früher besonders in Ortsrandlagen typisch war. Obstwiesen, auch Bongerte genannt, rücken seit geraumer Zeit wieder verstärkt in den Fokus von Naturschutzplanungen. Sie bieten bei extensiver Bewirtschaftung einer Vielzahl heimischer Insekten, Kleinsäuger und Vögel einen Lebensraum. Eine Besonderheit des Weezer „Pastors Bongert“ (der Name stammt daher, dass die Weise auf Kirchengebiet entstand) stellt die Auswahl der verwendeten Obstbäume dar.