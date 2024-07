Täter wurde gefasst Darf er das? Anwohner aus Weeze stellt Video von Jackendieb ins Netz

Das Video wirkt wie ein Film aus der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“. In zwei Clips ist zu sehen, wie sich ein Unbekannter eine Jacke nimmt, dann in aller Seelenruhe zu einem Fahrrad geht und dort die Satteltaschen ausräumt. Dabei raucht er gemütlich eine Zigarette. Die Aufnahme ist so scharf, dass sogar zu sehen ist, dass der Mann noch eine weitere Zigarette hinter dem Ohr klemmen hat.