“Da kann man nur den Kopf schütteln“ In Weeze wurde Müll in Waldnähe und Flughafen angezündet

Dominik Behet ist wütend. „Das war pures Glück, dass da nicht mehr passiert ist“, sagt der Sprecher der Weezer Feuerwehr. Der Grund für seine Wut ist ein Einsatz am Mittwochabend. Gegen 21.30 Uhr musste die Feuerwehr Weeze in Richtung der Flüchtlingsunterkunft am Airport ausrücken. Vor Ort war die Löscheinheit Wemb.