Tourismus am Niederrhein Airport und Niederrhein Tourismus verstärken Zusammenarbeit

„Für uns ist es wichtig, den Passagieren einen Mehrwert zu bieten und am Flughafen über die Region und Freizeitmöglichkeiten zu informieren. Niederrhein Tourismus ist dafür der ideale Partner“, sagt sich Sebastian Papst, Geschäftsführer der Flughafengesellschaft, über die neue Übersichtskarte, die fortan das Terminalgebäude ziert. „Eine tolle Möglichkeit, die Gäste im Kreis Kleve und in der Niederrhein-Region willkommen zu heißen“, findet auch Brigitte Jansen, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. Darüber hinaus wird ein Deckenhänger mit „Schmunzel“-Garantie zukünftig die Blicke im Terminalgebäude auf sich ziehen. So guckt eine Kuh neugierig um die Ecke, um neue Gäste in der Region zu begrüßen.