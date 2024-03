Zahl der Passagiere gestiegen Airport Weeze – Nach dem Streik kommen die Osterferien

Man hoffe jetzt auf eine Einigung der Tarifparteien. An einen möglichen Streik in den Osterferien, den Verdi bei einem Scheitern der Verhandlungen angedroht hatte, will man in Weeze nicht denken. „Wir setzen darauf, dass es rechtzeitig eine Einigung gibt.“ Die nächste Tarifrunde ist am Mittwoch, 20. März. Kurzweg weist ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass nicht der Flughafen der Verhandlungspartner im Tarifstreit sei. Für Weeze ist das das private Unternehmen ESA Luftsicherheit, das den Auftrag für Weeze von der Bezirksregierung bekommen hat.