Kultur in Weeze So war der Abend mit Jens Neutag in der Alten Schmiede

Seine Art, die skurrilen Dinge des Lebens zu beschreiben, war so lebendig, dass man die Bilder quasi direkt vor seinem geistigen Augen sehen konnte. Ein Beispiel: das Phänomen der Hauseigentümer mit handtuchgroßem Garten. Da wird gerne das eigene Gemüse angepflanzt, was aber nicht so gut gedeiht, weil im Nachbargarten ein überdimensionales Trampolin steht und alles in den Schatten stellt. Besonders emotional wurde es bei dem Thema Pflegekräfte und Erzieher. Neutag hat selbst Soziologie, Politik und Erziehungswissenschaften studiert. In Person eines Survialtrainingsteilnehmers sprach er darüber, was eine Pflegekraft für Hygieneleistungen (zum Beispiel alles rund um das Thema Ausscheidungen) abrechnen darf. Das seien dann 5,71 Euro. Dem gegenüber stellte er die Summe von rund 450 Milliarden Euro, die der börsennotierte Betreiber Korian für seine Altenheime einnehme und gab so einen Einblick in die Verhältnisse zwischen Kapitalismus und sozialer Verantwortung.