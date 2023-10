Bundespolizei am Airport Weeze 90 Euro nicht bezahlt – Mann wird am Flughafen festgenommen

Weeze · Ein 41 Jahre alter Mann hat offenbar den Strafzettel für irgendeine Ordnungswidrigkeit so lange nicht bezahlt, bis deshalb ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Wenn so etwas am Flughafen auffällt, kann es eng werden mit der geplanten Reise.

27.10.2023, 12:23 Uhr

Die Bundespolizei ist für die Kontrollen an deutschen Flughäfen zuständig. Foto: dpa/Marius Becker

Am Mittwoch um 13 Uhr hat die Bundespolizei am Airport Weeze einen 41-jährigen Marokkaner bei der Ausreise mit einem Flug nach Tanger (Marokko) überprüft. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Mann mit einem Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz gesucht wurde. Hiernach musste er noch eine Geldstrafe in Höhe von 90 Euro und weitere 38,5o Euro Verfahrenskosten bezahlen oder eine viertägige Haftstrafe verbüßen. Die ihm drohende Ersatzfreiheitsstrafe konnte der Mann abwenden, da er die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlte. Die Weiterreise wurde gestattet.

