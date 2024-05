Beim Abbiegen von Auto erfasst E-Bike-Fahrer bei Unfall in Weeze schwer verletzt

Bei einem Unfall in Weeze ist am Donnerstag ein 71-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann aus Weeze gegen 11.05 Uhr mit seinem Pedelec auf der Gartenstraße in Richtung Vogteistraße unterwegs. Er ordnete sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein, da er nach links auf den Grafscherweg abbiegen wollte. Zu dieser Zeit kam eine 48-jährige Weezerin mit ihrem Seat Ibiza von der Vogteistraße und wollte nach links in die Gartenstraße einbiegen.