Mann bei Unfall in Weeze schwer verletzt 58-Jähriger verfängt sich mit Krankenfahrstuhl in Weidezaun

Weeze · Bei einem tragischen Unfall am Montagabend ist ein Mann mit seinem Krankenfahrstuhl von der Fahrbahn abgekommen, in den Straßengraben gefahren und in einen Weidezaun gefallen. Mit schweren Verletzungen musste der 58-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden.

14.11.2023 , 14:59 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Veenweg in Weeze. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am Montag um 19.20 Uhr ist der 58-jährige Mann aus Weeze mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Radweg entlang der Straße Baal in Richtung des Veenwegs gefahren. Dabei kam er laut Polizeibericht aus bislang ungeklärter Ursache vom Radweg ab und geriet mit seinem Krankenfahrstuhl in den Straßengraben, der dort an eine umzäunte Viehweide grenzt. Dort verfing sich der Weezer im Weidezaun. Eine Anwohnerin hörte seine Hilferufe, eilte gemeinsam mit ihrem Mann zur Unfallstelle und sie informierten die Rettungskräfte. Der 58-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Krefelder Klinik gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

(RP)