Feuerwehreinsatz in Weeze Solaranlage brennt – Kühe in Sicherheit gebracht

Zu einem nicht ganz einfachen Einsatz rückten die Einheiten Weeze und Wemb am Donnerstagabend gegen 19 Uhr aus. Ein Landwirt hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil eine Photovoltaik-Anlage auf einem Dach in Brand geraten war. Schon beim Eintreffen war besondere Vorsicht geboten. Denn die Solaranlage befindet sich über einem großen Stall für Kühe. Da die Tiere durch das Feuer ohnehin schon nervös waren, sollten sie nicht auch noch durch die Sirene aufgeschreckt werden. Daher rückte die Feuerwehr ohne Horn an.