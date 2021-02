Finanzen und Haushalt in Weeze : Weezes Rathaus wird nachgerüstet

Finanzen und Haushalt in Weeze

Weeze Brandschutz, eine Klimaanlage für das dritte Obergeschoss und der lang ersehnte Aufenthaltsraum stehen auf der Liste der 150.000 Euro teuren Maßnahmen.

Auch wenn in Zeiten von Corona Sparen das oberste Gebot für Kommunen sein dürfte, gibt es Dinge, für die Geld in die Hand genommen werden muss. Über einige wurde in der Sitzung des Bau- und Mobilitätsausschusses abgestimmt.