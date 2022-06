Reaktionen aus Weeze und Kevelaer : Bürgermeister bedauern Abschied von Silke Gorißen

Kevelaer/Weeze Das war ein echter Paukenschlag: Silke Gorißen wird Landwirtschaftsministerin. Die Bürgermeister von Weeze und Kevelaer setzen darauf, dadurch einen direkten Ansprechpartner in Düsseldorf zu haben.

Auch die Bürgermeister im Kreis hat die Nachricht kalt erwischt: Landrätin Silke Gorißen wechselt nach Düsseldorf und wird Landwirtschaftsministerin im Kabinett von Ministerpräsident Hendrik Wüst . „Ich war von der Meldung völlig überrascht, damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Weezes Bürgermeister Georg Koenen. Er freue sich für Silke Gorißen, gleichzeitig sei es für die Bürgermeister im Kreis sehr schade, dass sie gehe. „Sie hat ein gutes Klima in die Bürgermeisterkonferenz hereingebracht. Wir hatten immer den Eindruck, dass wir mit ihr auf Augenhöhe kommunizieren können“, sagt Coenen, der der Landrätin alles Gute für ihren neuen Job in Düsseldorf wünschte.

Auch Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler hat die Entwicklung am Mittwoch überrascht. „So sehr ich mich für sie freue, so sehr bedaure ich, dass hier eine Landrätin nach Düsseldorf wechselt, mit der ich gut ausgekommen bin und die mit uns Kommunen gut zusammengearbeitet hat.“ Man habe sich gut verstanden, Silke Gorißen sei auch völlig parteiungebunden aufgetreten, auch das sei in der Runde der Bürgermeister immer wieder positiv aufgefallen. Pichler hofft, dass die Zusammenarbeit mit dem Nachfolger oder der Nachfolgerin ebenso gut funktioniert.

Er freue sich auch, dass mit Silke Gorißen jetzt jemand aus dem Kreis Kleve als Ministerin in Düsseldorf sitze. „Wir kennen uns schon lange noch aus unserer Zeit als Anwälte. Das Verhältnis ist sehr gut, daher gehe ich davon aus, dass sie für uns aus dem Kreis Kleve auch in Düsseldorf eine Ansprechpartnerin bleibt“, sagt Pichler. Zudem leite sie das Ressort Landwirtschaft, was gerade im Kreis Kleve eine große Bedeutung habe. Er hoffe daher auf ein offenes Ohr gerade bei Anliegen in diesem Bereich aus der Region.