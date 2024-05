Neue Trinkwasserspender Erfrischung auf Knopfdruck an der St.-Hubertus-Grundschule

Wasserspender liefern die ideale Erfrischung in den Schulpausen. Auf Knopfdruck ist nun an der St.-Hubertus-Grundschule frisches Trinkwasser direkt aus dem Kevelaerer Versorgungsnetz verfügbar. Je nach Geschmack kann von „still“ über „still gekühlt“ bis „sprudelnd“ gewählt werden. Möglich macht das eine Spende der Stadtwerken Kevelaer und der Niers Energie. Bereits mehrere Schulen in Kevelaer wurden so mit Trinkwasserspendern ausgestattet. „Unser Ziel ist es, das Trinken von Wasser insgesamt zu etablieren, als umweltfreundlicher und preiswerter Durstlöscher, der jederzeit frisch verfügbar ist“, erläutert Wolfgang Toonen von den beiden lokalen Wasser- und Strom-Versorgern. Schulrektorin Helga Dückers-Janßen ergänzt: „Durch die neue Möglichkeit, Wasser einfach per Knopfdruck zu erhalten, wird die gesunde Gewohnheit ausreichend zu Trinken zusätzlich gefördert.“