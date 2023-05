Entwicklung des Flughafens Weeze hat sich schneller als Airport Düsseldorf erholt

Weeze/Düsseldorf · Während in Düsseldorf die Zahlen nach Corona offenbar erst langsam anziehen, peilt Weeze bereits ein Niveau über dem Jahr 2019 an. Warum das so ist.

09.05.2023, 17:15 Uhr

Urlaubsflüge sind gefragt, davon profitiert auch der Flughafen Weeze (Archivfoto). Foto: van Offern/Markus van Offern

Der Flughafen Düsseldorf hat mit der Ankündigung überrascht, seine Kapazitäten jetzt doch nicht ausbauen zu wollen. Deutschland liege bei der Erholung des Flugverkehrs nach der Corona-Pandemie im internationalen Vergleich zurück, hatte Düsseldorfs Flughafen-Chef Lars Redeligx erläutert. Es gebe Standortnachteile durch hohe staatliche Abgaben. Man werde nur noch „smart“ wachsen.