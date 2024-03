Elterntaxis können jetzt ausgebremst werden Kevelaer will Schulstraßen prüfen lassen

Kevelaer · Eine neue Regelung erlaubt, dass Zonen vor Schulen zeitweise für Autos gesperrt werden können. Die Grünen in Kevelaer regen an, zu prüfen, wo so etwas möglich wäre. Auch die Stadt ist schon am Thema dran.

13.03.2024 , 15:30 Uhr

Die Grünen wollen prüfen lassen, wo Bereiche wo Schulen zeitweise für Autos gesperrt werden können, um Elterntaxis einzudämmen. Foto: dpa/Christoph Reichwein