„Weihnacht am Niederrhein“ in Kevelaer Ingrid Kühne kommt zur Weihnachtsgala von Karl Timmermann

Das Programm steht bereits: Ingrid Kühne, die bereits im Jahre 2016 erstmals bei einer Weihnachtsgala mitgewirkt hat, ist dabei: Die Kabarettistin und Büttenrednerin aus Aldekerk, die in Xanten lebt, outet sich als echter Fan von Timmermanns Weihnachtsmusik. „Sobald Advent ist, läuft die CD bei uns täglich. Das ist eine wunderbare Einstimmung auf das Weihnachtsfest“, so Ingrid Kühne im Gespräch mit unserer Redaktion vor ihrem Auftritt in Kevealer am vergangenen Freitag.