Amelie Reffeling arbeitete im Waisenhaus Wie „O Tannenbaum“ in Tansania klingt

Seit Amelie Reffeling zurück am Niederrhein ist, weiß sie manche Dinge wieder richtig zu schätzen. „Meine Familie, meine Freunde, das geschützte Leben und dass ich auch als Frau meine Meinung sagen darf“, zählt die 20-Jährige auf. Von Oktober bis Dezember hat sie nämlich erlebt, dass das alles in manchen Regionen gar nicht so selbstverständlich ist. Amelie Reffeling war für den Freiwilligendienst IOP Germany für drei Monate in Tansania. Dort unterrichtete sie in der Vorschule eines Waisenhauses Kinder ab zwölf Jahren.