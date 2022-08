Antrag in Kevelaer : SPD will modernere Fahrradboxen

Rund um den Bahnhof möchte die SPD neue Standorte für Fahrradboxen und zudem Lademöglichkeiten für E-Bikes. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Das bisherige System am Bahnhof in Kevelaer sei technisch nicht auf dem neuesten Stand. Außerdem soll es Lademöglichkeiten für E-Bikes geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die SPD-Fraktion will, dass die Fahrradboxen am Bahnhof optisch und technisch überholt werden. Außerdem sollen Lademöglichkeiten für E-Bikes eingerichtet werden und größere Boxen neu angeschafft werden. Dazu hat die Fraktion einen Antrag eingebracht.

Konkreter Vorschlag ist, dass an der Seite zur Bahnhofstraße ein Teil der städtischen Boxen aus dem weit abgelegenen und schlecht beleuchteten Standort herausgenommen wird. Der Platz dort sei immer mal wieder kritisiert worden. zudem sei es dort auch schon zu Vandalsimus gekommen, so Norbert Baumann von der SPD. Die Boxen sollten optisch und technisch überholt und an neuen Stellen aufgestellt werden. Ein Teil der Boxen sollte auf die Seite der Ladestraße, andere an der Mauer Fahrradhalle aufgestellt werden.

Einige Anlagen sollten mit Anschlüssen zum Laden von Fahrradakkus ausgestattet werden. Die in der Fahrradhalle nicht geladen werden dürfen. Zudem sollten auch neue Boxen angeschafft werden, die für Lastenfahrräder oder Seniorenmobile/Elektroscooter geeignet sind.

An der Seite Ladestraße sollte in der Nachbarschaft zur Fahrradabstellanlage Bahnhof / Ladestraße (gepflasterte Fläche vor der Hecke nahe der Rampe) Platz geschaffen werden, damit ein Teil der optisch und technisch überholten Boxen der Stadt an diesem Standort neu aufgestellt werden könnte. Dem Betreiber des Train-Stop soll ermöglicht werden, die in seinem Eigentum befindlichen Boxen ebenfalls dort aufzustellen.

„Wir wünschen uns ein dem steigenden Bedarf angepasstes, zeitgemäßes Angebot. Ebenfalls wollen wir das Angebot der steigenden Nutzung von E-Bikes, Lastenfahrrädern und Nutzung von Elektromobilen/E-Scootern für Personen mit Gehproblemen anpassen“, bgründet Baumann den Antrag.

Die Boxen der Stadt befänden sich zurzeit alle an der Bahnhofsstraße. Von der Verlagerung eines Teiles der Boxen an einen attraktiveren Standort sei eine bessere Ausnutzung zu erwarten. Für potenzielle Nutzer wäre ein heller beleuchteter Standort näher am Ausstieg auf den Gleisen wesentlich attraktiver.

Die Boxen, die sich jetzt schon auf der Seite der Ladestraße befinden, gehören Theunissen. „Deren Standort neben den Müllbehältern der Asylbewerber-Container ist extrem ungünstig gewählt. Die Fahrradboxen sind an einem schlecht beleuchteten, abgelegenen Standort aufgestellt und immer von Sperrmüll umgeben. Nach Aussage des Betreibers sind sie dort unvermietbar, und er würde einen besseren Standort begrüßen“, so Baumann in dem Antrag. „Weiterhin erhoffen wir uns, dass durch die gute Sichtbarkeit der Boxen absichtlichen Beschädigungen vorgebeugt wird.“

Es solle auch den Pendlern und Besuchern der Stadt, die in Richtung Kleve unterwegs sind, eine gut erreichbare, sichere Abstellmöglichkeit gegeben werden. Im Ergebnis entstünde eine Aufwertung der Fahrradabstellanlage an der Ladestraße, östlich des Bahnsteiges. „Der Stellenwert des Fahrrads im innerstädtischen Verkehr wird in den nächsten Jahren deutlich zunehmen, deshalb betrachten wir die Berücksichtigung der Bedürfnisse der radfahrenden Menschen als Investition in die Zukunft“, heißt es.

(RP)