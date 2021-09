So ist die Situation in Kevelaer : Drogenprozess wirft viele Fragen auf

Blick über die Stadt per Webcam vom Wasserturm aufgenommen. Am Dienstag beginnt der Prozess um Drogenhandel in der Marienstadt. Foto: ja/Stadt Kevelaer Webcam

Kevelaer Am Dienstag beginnt die Verhandlung gegen die beiden ersten mutmaßlichen Mitglieder der Bande, die 50 Kunden in der Marienstadt mit Rauschgift versorgt hatte. Viele hat überrascht, dass so etwas in einer Wallfahrtsstadt passiert.