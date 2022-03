Besondere Abende : Brunnenleuchten und Musik in Kevelaer

Kevelaer Orgelmusik und spirituelle Texte beim Brunnenleuchten in Kevelaer. In der Basilika gibt es eine besondere Atmosphäre. Stimmungsvoll wird auch ein Spaziergang durch die Stadt.

Bereits im vergangenen Jahr war das „Kevelaerer Brunnenleuchten“ ein Erfolg. Die Gäste konnten an diesem Tag einen stimmungsvollen Abendspaziergang entlang beleuchteter Brunnen erleben. „In diesem Jahr möchten wir erneut den Kevelaerer Bürgern und Touristen während dieser schwierigen Zeit ein aufregendes Wochenende mit vielen Highlights anbieten“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings. Das Thema „Spiritualität“ wird an diesem Wochenende mit eingebunden sein. Die Kevelaerer Brunnenklänge finden am Freitag, 25. März, um 20 Uhr und das Kevelaerer Brunnenleuchten am Samstag, 26. März, von 19 bis 23 Uhr statt.

Dass es der Wallfahrtsstadt nicht an Spiritualität fehlt, ist bekannt. So spielt das Thema „Wasser“ eine erhebliche Rolle in der christlichen Religion. Die Stadt und die Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Marien laden am 25. März um 20 Uhr zu einer spirituellen, musikalischen Lesung mit dem Organisten Elmar Lehnen, dem Pastoralreferenten Bastian Rütten und der Seelensängerin Kerstin Brix in die Marienbasilika ein. Die besondere Beleuchtung der Gewölbe und die musikalische Begleitung sollen eine beeindruckende Atmosphäre schaffen, zu der die Brunnen von Kevelaer auf einer Leinwand präsentiert werden. „Elmar Lehnen und ich haben etwas Besonderes für diesen Abend vorbereitet und freuen uns darauf, das Ergebnis dem Publikum vorzustellen“, so Bastian Rütten.