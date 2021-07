Initiative für Twisteden : CDU will Dorfplatz neu gestalten

Twisteden Die Möglichkeiten nach Förderung für das Projekt in Twisteden werden geprüft. Auch der Ortsvorsteher ist bereits in das Thema eingebunden.

An sich ist der Dorfplatz Twisteden auf den ersten Blick ein schöner Ort in der Dorfmitte, der zum Verweilen geeignet ist, schreibt die CDU Kevelaer in ihrer Pressemitteilung. Allerdings sei er auch in die Jahre gekommen und die aktuelle Ausstattung und Gestaltung nicht mehr zeitgemäß. Die beiden Twistedener CDU-Ratsherren Klaus Hendrix und Sven Ambroz haben den Platz mal unter die Lupe genommen und so manches Verbesserungswürdige festgestellt. „Allein schon der vorhandene Brunnen ist in einem desolaten Zustand und seit langem nicht mehr betriebsbereit und auch sonst mangelt es dem Platz an Aufenthaltsqualität“, sagt Klaus Hendrix.