Höhere Parkgebühren für größere Autos? Fernseh-Umfrage in Kevelaer zum Parken

Während der Ratssitzung in Kevelaer informierte Bürgermeister Dominik Pichler darüber, was es mit dem Fernsehteam in orangefarbenen Warnwesten auf sich hatte, das auf dem Peter-Plümpe-Platz eine Befragung durchführte. Gefragt wurden Fahrer großer Fahrzeuge, ob sie bereit wären, mehr Parkgebühren zu bezahlen, da sie auch mehr Parkraum in Anspruch nehmen. Die Reaktionen seien wohl gemischt gewesen, sagt Bürgermeister Pichler. „Was hat denn den WDR bewogen, ausgerechnet in unsere schöne Stadt zu kommen, um die Befragung durchzuführen?“, wollte Burkhard Bonse, Ratsmitglied der CDU Kevelaer, wissen. Die Frage ist durchaus berechtigt, denn beim Thema Parken war und ist aktuell in Kevelaer einiges los. Aktuell wird der große Parkplatz vor dem Rathaus, der Peter-Plümpe-Platz, umgestaltet. Außerdem hatte die Einführung der neuen Parkautomaten für einigen Wirbel gesorgt. Die funktionieren aber jetzt wieder, sagte Pichler in der Ratssitzung.