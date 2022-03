Debatte um Bebauung in Kevelaer : Vorgaben für die Marktstraße

Die Stadt will die Häuser Marktstraße 39 - 43 verkaufen und vorgeben, was dort passieren soll. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Stadt will drei ihrer Gebäude in zentraler Lage verkaufen. Politik will mitbestimmen, was dort später entstehen soll. Interessenten gibt es bereits.

Von Sebastian Latzel

Die Lage ist prominent. Mitten in der City direkt am Peter- Plümpe-Platz besitzt die Stadt drei Gebäude samt Grundstücken. Hier gibt es schon lange den Wunsch, etwas zu entwickeln, was zum Umfeld passt. Vor allem, weil bekanntlich auch der Peter-Plümpe-Platz ganz neu gestaltet wird. Genau gegenüber den Gebäuden soll beispielsweise der neue Hochzeitsgarten als Vorplatz vor dem Alten Rathaus entstehen.

Die Objekte an der Marktstraße 39 bis 43 sollen in einem Konzeptvergabeverfahren verkauft werden. Das bedeutet im Klartext, dass jemand nicht einfach das Grundstück erwerben und dort machen kann, was er will. Sondern es gibt konkrete Vorgaben. Interessenten gibt es offenbar schon. Ziel ist, bereits früh festzulegen, was ein möglicher Investor dort umsetzen darf. Als grobe Vorgabe hatte die Verwaltung Ladenfläche im Erdgeschoss und Wohnungen darüber in die Vorlage zur Sitzung geschrieben.

Auch der Bereich nach hinten sollte sorgsam gestaltet werden, weil es dort eine Verbindung zur Edmunds-St.-Bury-Straße gibt.

Wie wichtig den Politikern diese Fläche ist, zeigte die rege Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss. Burkhard Bonse (CDU) führte aus, dass seine Fraktion erst einmal das Punktesystem wissen wolle, nach dem festgelegt wird, was an der Stelle besonders wichtig ist. Wolfgang Röhr (Grüne) stellte klar, dass man nicht nur dem folgen sollte, was ein Investor vielleicht an Vorstellungen habe. Den Grünen sei das Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ wichtig. Da wolle man mitbestimmen, welchen Anteil das bei der Nutzung des Gebäudes habe.

Mara Ueltgesforth von der Stadt verwies darauf, dass man einen Rahmen setzen müsse, um die eingereichten Konzepte später auch vergleichen zu können. Der Bürgermeister ergänzte, dass es jetzt erst einmal darum gehe, grundsätzlich deutlich zu machen, was die Poltik dort will.

Nachdem es im Laufe der intensiven Debatte so schien, als wenn das ganze Thema erst einmal vertagt werden würde, unterbrach man die Sitzung, sprach sich in der Pause noch einmal aus und rang sich dann doch noch zu einem Beschluss durch. Die Politiker beschlossen verschiedene Vorgaben für die Weiterentwicklung der Objekte. So soll es ein großflächiges Ladenlokal geben, die Hauptanlieferung nicht von der Marktstraße erfolgen, der Anteil an bezahlbarem Wohnraum wichtig sein. Zudem sollen die Interessenten in ihrem Konzept auf die Stellplatzfrage eingehen.

Wichtig war allen, dass der Ausschuss eng in die Entscheidungen eingebunden wird.