Winnetou und Old Shatterhand am Niederrhein : Wilder Westen kommt nach Twisteden

Die Aufführung in Twisteden ist inzwischen ein richtiger Publikumsmagnet für die ganze Region. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Twisteden Nach drei Jahren Pause kehren jetzt Winnetou und Old Shatterhand an den Niederrhein zurück. Das Gelände am Hoensberg wird wieder zu einer riesigen Freilichtbühne. Die Proben für das Spektakel an Fronleichnam laufen.