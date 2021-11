Tamina Kallert und ihr Eindruck von Kevelaer : „Kevelaer ist ein Ort zum Luftholen“

Interview Kevelaer Die Reisejournalistin war Gast beim Marketingpreis in Kevelaer. An den Ort hat sie noch beste Erinnerungen, weil sie dort Teil der lebendigen Krippe war.

Tamina Kallert Auf jeden Fall. Gerade jetzt ist dieser Begriff wichtig, in einer Zeit, wo vieles beschwerlich ist, wo es diese Sehnsucht nach Freiheit gibt. Ich habe da einen fast missionarischen Eifer. Ich will mit meinen Reiseberichten zeigen, es gibt mehr Verbindendes als Trennendes auf der Welt. Inzwischen setzt sich die Erkenntnis durch: Auch in der Nähe gibt es viel zu entdecken. Denn am Ende sind es eben immer die Menschen, um die es geht. Ich würde daher sagen: Wunderschön, jetzt erst recht.