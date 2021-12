Pastor Poorten weist Kritik der Landrätin zurück : Weihnachten auch in Antonius ohne 3G

Kevelaer Für die Gottesdienste müssen sich die Gläubigen in Kevelaer anmelden. Doch man muss nicht geimpft, genesen oder getestet sein. Daran hatte die Landrätin zuletzt Kritik geübt, für Pfarrer Andreas Poorten unverständlich.

Eine 3G-Regel wird es in St. Marien nicht geben, und auch die Gemeinde St. Antonius hat sich dagegen entschieden, 3G-Kontrollen einzuführen. „Wie können oder sollen wir Weihnachten in diesem Jahr in der Familie feiern? Viele werden sich diese Frage stellen und versuchen, einen guten Mittelweg zwischen Extremen zu finden: Die Isolation an diesen Tagen kann nicht die Lösung sein. Man kann aber auch nicht so tun, als wäre nichts gewesen“, so Pastor Andreas Poorten. Man werde weiter auf Abstand und Maske setzen, auch gibt es weit weniger Sitzplätze in der Kirche. Auf die 3G-Regel wird verzichtet. Auch, weil sonst kein Abstand mehr eingehalten werden müsste. „Zudem wird es für die Gläubigen schwer sein, gerade zu den Weihnachtsfeiertagen Schnelltests zu bekommen“, sagt Poorten.