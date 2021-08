SPD-Politiker mit besonderer Verbindung zu Kevelaer : Warum Martin Schulz jetzt zur Gnadenkapelle kam

Martin Schulz besuchte jetzt wieder die Gnadenkapelle in Kevelaer. Foto: x/Wifö Kleve

Kevelaer Der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD verriet jetzt beim Besuch am Niederrhein, dass er mit der Marienstadt ganz besondere Kindheitserinnerungen verbindet.

KEVELAER Am Dienstag kam der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach Emmerich, um Bodo Wißen zu unterstützen, der im Kreis Kleve für die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl antritt. Am Rande der Wahlkampfveranstaltung plauderte Schulz auch aus dem privaten Nähkästchen und erzählte, dass er den Niederrhein gerne und oft besuche, auch ohne politischen Anlass, so wie vor wenigen Wochen.

Als er da an einem Wochenende alleine zu Hause war und ausnahmsweise einmal nichts zu tun hatte, habe er sich an die Kevelaerwallfahrten in seiner Kindheit erinnert. „Das war bei uns ein Muss.“

Er sei daraufhin kurzerhand ins Auto gestiegen und in die Marienstadt gefahren. Dort angekommen, staunte er nicht schlecht: „Ich hatte erwartet, dass die Stadt wegen Corona wie leer gefegt sei, stattdessen war sie ziemlich voll – fragt nicht nach Sonnenschein“, erzählte Schulz mit einem Schmunzeln, der aber dennoch seine alten Kindheitserinnerungen wieder aufleben ließ: „Natürlich war ich auch in der Gnadenkapelle – so wie früher auch“, schilderte der Bundespolitiker und frühere Kanzlerkandidat der SPD sein jüngstes Kevelaer-Erlebnis.

(bal)